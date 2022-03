Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, ka deklaruar se Vladimir Putin është ” vënë me shpatulla pas murit ” në Ukrainë, ndërsa lufta me Rusinë po i afrohet javës së katërt. Duke folur nga Shtëpia e Bardhë, Biden ka thënë se beson se Rusia po përgatitet për operacione false, për të akuzuar palët e tjera.

Ai tha: “Putin është me shpatulla pas murit. Ai nuk e priste shtrirjen dhe forcën e unitetit tonë. Dhe sa më shumë të gjendet me shpatulla pas murit, më e madhe është mundësia e përdorimit të taktikave të ashpra. E kemi parë edhe më parë. Ai ka bërë shumë operacione false. Kur fillon të flasë për diçka që mendon se është gati ta bëjë NATO, Ukraina apo SHBA, do të thotë që ai është gati ta bëjë atë për të cilën akuzon”.

Biden shtoi se Putin mund të përgatitet të përdorë armë kimike ose biologjike në Ukrainë. “Ata po sugjerojnë gjithashtu se në Ukrainë ka armë biologjike dhe kimike. Kjo është një shenjë e qartë se ai po konsideron përdorimin e të dyjave.”, tha ai.

Ministria ruse e mbrojtjes ka akuzuar Kievin për planifikimin e një sulmi kimik, por pa dhënë prova. Më herët në mars, këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare, Jake Sullivan, paralajmëroi Rusinë për pasojat për “çdo vendim të mundshëm rus për të përdorur armë kimike ose biologjike në Ukrainë”. Shtëpia e Bardhë nuk specifikoi se cilat do të ishin ato pasoja.