Unë nuk kam qënë kurrë një njeri i cili zgjohet herët në mëngjes. Njerëzit të cilët zgjohen herët e bëjnë hapin e tyre të madh me agim të diellit.

Si një njeri i cili qëndron vonë, idetë më të mira më viejnë kur perëndon dielli. Jeta në një shoqëri 9-deri në-5 mund të jetë e vështirë për njerëzit që qëndrojnë vonë. Shiko nëse mund të lidhesh me këto gjëra:

Pyesni veten nëse jeni dembel ose gjeneralisht i mangët

Ju e mbuloni mëngjesin tuaj të ngadaltë duke i tejkaluar njerëzit që zgjohen herët gjatë ditës.

Ju lexoni artikull pas artikulli rreth vendosjes së një rutine të mëngjesit, por ju nuk e merrni këtë këshillë.

Nëse jeni duke e tundur kokën në shenjë pranimi, unë e ndjejë dhimbjen tuaj. Unë luftova me luftërat e mira për vite me radhë. Pas disa kërkimeve dhe disa eksperimenteve dhe praktikës, unë arrita në tri përfundime:

Jam i lidhur me mendimin gjatë natës.

Nuk mund ta ndryshojë natyrën time.

Unë mund ta ndryshojë rutinën time.

Këto të vërteta më ndryshuan jetën. Unë i përdora ato për të zhvilluar katër zakone të cilat mund të ju ndihmojnë që t’i kaloni njerëzit të cilët zgjohen herët.

Ndiqni një rutinë të disiplinuar të natës

Rutina ime e natës është e thjeshtë: në mes të orës 6 deri 10 të mbrëmjes është koha e familjes. Pasi që gjithkush është në gjumë, unë fillojë të punojë në mënyrë kreative dhe intelektuale në vizionin tim për kompaninë time, Nav. Këto janë orët e progresit dhe inspirimit.

Rreth mesnatës ose orës 1 të mëngjesit, unë e shikoj orarin tim për ditën e ardhshme dhe vë në prioritet gjërat teksa mendja ime është e pastër dhe kur mund të mendoj strategjikishtë. Gjëja e fundit me të cilën dëshironi të zgjoheni është një grumbull i mesazheve.

Në mëngjesin e hershëm, bëni vetëm atë që është e mjaftueshme

Gruaja ime Rachel dhe unë kemi gjashtë vajza të moshës shkollore. Unë zgjohem para agimit nëse më pëlqen apo jo. Por unë gjithashtu stresohem në lidhje me ushtrimet, mëngjesin ideal, etj Unë e ndihmojë Rachel-in me vajzat dhe dal nga dera.

Nëse nuk jeni personi i parë në zyrë, kjo është në rregull – ju kryet shumë punë të madhe një natë më parë. Kjo jo vetëm që do të ju motivojë që të punoni më shumë, por do ju jap besim gjithashtu.

Përfundoje gjatë ditës

Menjëherë pasi ulem në tavolinën time, unë hyj në zonën time të përfundimit të gjërave. Thirrjet telefonike, intervista, mesazhe, takime — në mënyrë metodike çaj në mes të këtyre punëve.

Ndiqeni inspirimin në çdo orë

Unë e kam përdorur një makinë CPAP për gjashtë vjet vetëm për të qenë në gjendje për të fjetur. Disa netë më parë, teksa isha duke u shtrirë për të fjetur, unë u elektrizova nga një ide për Nav. Kam pasur një takim të hershëm me bordin, por unë unë e hoqa makinën time CPAP dhe hapa laptopin tim dosido. Duke privilegjuar rrjedhën krijuese mbi një ekstra gjysmë ore të fjetjes ia vlenë gjithmonë.

Harrojeni stereotipin e vjetër në lidhje me zogjtë e hershëm dhe krimbave. Kjo nuk është një pyetje për të mirë ose për të keq, për të drejtë ose për të gabuar; kjo është për të pranuar se kush jeni dhe të qenurit produktiv. Përveç kësaj, si çdo vetë-poshtërues i respektuar do të ju them: Speciet më të mira nuk e nxjerrin kokën e tyre jashtë derisa është errët dhe ftohtë jashtë.

Ata quhen zvarritësit e natës për një arsye, shko kapi ata.