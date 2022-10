Kevin De Bruyne, një nga protagonistët e derbit të Mançesterit, ka marrë një dhuratë shumë të veçantë këto ditë. E reagimi i tij i ka mahnitur të gjithë. City, në javën e nëntë të Premier League, mposhti rivalët e qytetit United me rezultat 6-3. Mesfushori kontribuoi të masakronte Red Devils me dy asiste, të dyja për Erling Haaland. Pas ndeshjes rivaliteti i belgut me United u kthye në vëmendje, për shkak të një dhurate që 31-vjeçari mori.

Gjatë podcast-it Mid Mid të kanalit belg Play Sports, drejtuesi i dha De Bruyne një fanellë speciale. Belgu e mori dhe e kuptoi se ishte e Red Devils. Mesfushori, i sikletosur, vuri re se jo vetëm që sapo kishte marrë një fanell të rivalëve si dhuratë, por edhe me emrin dhe numri i tij në anën e pasme: “De Bruyne 17”.

31-vjeçari filloi të qeshte dhe më pas e pyeti disa herë: “A ta djeg tani?”. Drejtuesi iu përgjigj: “Është ëndërr”, por belgu iu përgjigj: “Shumica e ëndrrave janë mashtrime, apo jo?”. De Bruyne bëri gjithashtu një gjest me dorë “prerje qafe” për të treguar më tej mosmiratimin e tij për dhuratën që sapo i ishte bërë.

Sigurisht, e gjitha në një atmosferë shakaje. Mirëpo, belgu, i cili shquhet për edukatën dhe qetësinë e tij, i ka habitur të gjithë me këtë reagim. E sigurisht me këto fjalë e gjeste ka ndezur edhe më shumë rivalitetin mes City dhe United. Mesfushori pas derbit u pa vërtet me fanellën e United në dorë. Pas ndeshjes, lojtari i kërkoi Cristiano Ronaldos fanellën, duke u larguar nga Etihad me fanellën me numrin 7. Një pjesë për t’i shtuar koleksionit të tij.