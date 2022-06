Rikthimi i Romelu Lukakut te Interi është gjithnjë e më afër. Kohët shtrëngojnë dhe shoqëria zikaltër duhet të zyrtarizojë marrëveshjen deri më 30 qershor, për të përfituar nga Dekreti i Rritjes, dhe kjo është arsyeja pse bisedimet me Chelsean janë intensive. Për të lëvizur ujërat në mënyrë vendimtare, Interi ka vënë në pjatë një ofertë prej 5 milionë eurosh për huazimin; i refuzuar nga Blues, të cilët, megjithatë, tani do të duhet të zbulojnë kartat e tyre në nivel ekonomik me një kundërofertë.

E sigurta është se në çdo rast do të jetë një huazim i rëndë nga ana e likuiditetit, e dy kompanitë do të duhet të gjejnë marrëveshjen që asnjëherë më parë si tani nuk dukej më e realizueshme. Në fakt, Chelsea është bindur që ta lejojë Lukakun të largohet dhe miratimi i pronësisë së re ka ardhur, por jo për shifrat.

Ka mundësi që kërkesa e Chelsea të jetë rreth 15 milionë euro dhe po ashtu që Interi të përmirësojë ofertën e tij, e konsideruar e ulët, deri në 10 milionë plus bonuse dhe më pas t’i garantojë Big Rom një kontratë me vlerë 7 milionë euro, përfundimisht të reduktuar në krahasim me atë aktuale, por me aprovimin e vetë lojtarit.

Bisedimet në ditët në vijim do të jenë gjithnjë e më të shpeshta dhe konkrete. Vullneti i të gjithë palëve të përfshira për të gjetur një marrëveshje është dhe distanca ekonomike nuk është aspak e pakalueshme, pa shkëmbime teknike.