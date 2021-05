Janë të paktën 31 viktimat e zyrtarizuara deri më tani nga shpërthimi i disa ditëve më parë të vullkanit Nyiragongo në Republikën Demokratike të Kongos, jo larg me kurimin me Ruandën, por shifra duket e përkohshme dhe pritet të rritet në mënyrë domethënëse orë pas ore. Lava e vullkanit, i cilësuar si një nga më të rrezikshmit në botë për shkak të shpërthimeve të tij të forta, ka arritur deri në periferinë e qytetit Goma, duke mbuluar bashkë, me hirin që karakterizon çdo shpërthim të tillë, gjithçka që i ka kaluar përpara.

Sipas autoriteteve bëhet fjalë për 17 fshatra të përfshira, rreth 600 shtëpi të shkatërruara, bashkë me shkolla, institucione lokale dhe infrastrukturë primare si në rastin e tubacioneve të ujit, të dala jashtë funksionit.