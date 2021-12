Tottenhami i Antonio Contes përballet me një shpërthim të papritur të Covid. Sipas raporteve nga faqja e internetit e Evening Standard, të paktën gjysmë duzinë lojtarësh dhe dy anëtarë të stafit teknik kanë rezultuar pozitivë me koronavirus, duke krijuar kështu një vatër të vërtetë infeksioni te Spurs. Në këtë situatë emergjente, klubi ka shpejtuar të marrë masat: tampone të tjera janë planifikuar për ditën e sotme.

Tottenham duhet të presë Rennes të enjten për ndeshjen e vlefshme për Ligën e Konferencës (po luftojnë për vendin e dytë në grup) ndërsa të dielën do të takohen me Brighton në Premier League, përpara se të përballen me Leicester dhe Liverpool javën e ardhshme. Sipas rregullave të UEFA-s, sfida e nesërme do të rrezikohej vetëm nëse skuadra do të mbetej me më pak se 13 lojtarë dhe pa asnjë portier. Në lidhje me ndeshjet e kampionatit, klubi mund t’i kërkojë Ligës një shtyrje.