“Po shpërndani mes gazetarëve të huaj “lajmin” se Karim Benzema do të jetë këtu me ne për finalen? Nëse nuk do përgjigjesha, do të thoshit se pyetja më nervozon. Atëherë them se bërja e disa pyetjeve të tilla është mungesë respekti. Kam humbur gjithashtu Lucas Hernandez, dhe grupi im këtu është me 24. Nëse ka lojtarë, ose ish-të mëdhenj (referenca është për Zidane, ed) ose lojtarë të dëmtuar që janë ftuar, nuk më intereson”. Në konferencën për shtyp, në prag të finales me Argjentinën, trajneri i Francës, Didier Deschamps, i dha fund menjëherë zërave për një prani të mundshme të Topit të Artë nesër në stolin e Les Bleus.

Deschamps është i katërti që arrin dy finale botërore radhazi dhe mund të barazojë Vittorio Pozzo në ndeshjen kundër Messi. Tekniku, megjithatë, nuk e ka të lehtë t’i japë fund problemit të virusit që goditi kombëtaren. “U siguruam që të marrim masat maksimale”, tha trajneri në konferencën për shtyp, duke saktësuar se nuk kishte “informacionet e fundit mjekësore”.

EFEKTET E GRIPIT TË DEVESË

Dje Kingsley Coman, Ibrahima Konaté dhe Raphael Varane nuk morën pjesë në stërvitje, pasi po luftonin me virusin: “Nuk do të hyj në detaje. Ne sigurohemi që të marrim sa më shumë masa paraprake – komentoi Deschamps -. Është padyshim një situatë e pakëndshme, do të ishte më mirë të mos ekzistonte. Por ne po e menaxhojmë atë sa më mirë që mundemi”.

Dje, për shkak të goditjeve të marra ndaj Marokut, nuk u stërvitën edhe Theo Hernandez dhe Aurelien Tchouameni. Lojtarët megjithatë nuk duken në dyshim për finalen. Sa i përket “sindromës virale” të cituar nga drejtuesit e Les Bleus, ajo preku fillimisht Dayot Upamecano. Pastaj u infektua edhe Adrien Rabiot. Të dy titullarët që nuk mundën të luanin në gjysmëfinale kundër Marokut të mërkurën e kaluar. Simptoma të ndryshme janë akuzuar ditët e fundit nga disa lojtarë dhe anëtarë të stafit, me temperaturë, dhimbje barku apo dhimbje koke.