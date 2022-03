Deputetja e Këshillit Bashkiak në Novosibirsk të Rusisë, Helga Pirogova, me një veshje provokuese ka shkuar në seancën mujore të këtij këshilli, ajo shihet e veshur me një fustan të kaltër, ndërsa në kokë mbanë një buqetë me lule prej luledielli, shkruan Gazeta Metro.

Një veprim i tillë i sajë nuk është mirëpritur aspak mirë nga kolegët e këshillit, ata filluan ti bërtasin asaj, kërkuan të ia largonin telefonin dhe ta përjashtonin nga seanca.

Pirogova me gjasë është kundër luftës të cilën Rusia ka ndërmarrë ndaj vendit fqinj Ukrainës, dhe për këtë arsye në mënyrë të tillë ka shprehë mbështetjen për vendin bujqësorë, Ukrainën.

Luledielli dhe fushat më grurë në njërën anë, dhe në horizont qielli i kaltër janë dy elementet të cilat ndodhën në flamurin ukrainas.

Kujtojmë se me 24 shkurt të këtij viti, Rusia filloj një agresion ndaj Ukrainës, e ku shumë qytetarë rusë nuk e kanë mirëpritur një lajm të tillë, njëherë mbi 6000 protestues rusë janë arrestuar në të gjithë Rusinë deri më tani.