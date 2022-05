Mbledhja e Këshillit Kombëtar ka nisur para pak minutash, ndërsa në selinë e PD-së janë bashkuar demokratët që do të marrin pjesë e që janë kandidatë për anëtarë të kryesisë së PD-së. Fjalën hyrëse po e mban kryetari i Këshillit Kombëtar, Edi Paloka.

“Ky Këshill Kombëtar do të fitojë dinjitetin që për fat të keq në 8 vite e humbi, do marre rolin si vite e humbi, organizëm i rëndësishëm mes dy Kuvendeve, rol që e kishte humbur, për mbase me qëllim u rritën numrat edhe të anëtarëve të Këshillit dhe Kuvendin që e bënte praktikisht të pambledhshëm jo më të merret vendime që nuk i mori kurrë. Do ta çojmë PD në fitore. Mbi 200 anëtarë të Këshillit janë të pranishëm, kështuqë dhe kuorumi është plotësuar.”, tha Paloka.