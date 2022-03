Ousmane Dembélé ka filluar të rikuperojë formën e tij te Barcelona dhe sipas raportimeve nga “Mundo Deportivo”, ai u ka thënë bashkëlojtarëve të tij se donte të qëndronte në Katalonjë.

Francezi është afër skadimit të kontratës aktuale dhe të hënën në mbrëmje presidenti Joan Laporta u shpreh i hapur për një rinovim të mundshëm, por vetëm sipas kushteve të klubit, përcjellë KosovaPress.

Laporta gjithashtu theksoi se sa e komplikuar është të negociosh me agjentin e tij dhe për këtë arsye, sipas gazetës, ftesa e Barcelonës për Dembélé është që të merret drejtpërdrejt me klubin në lidhje me kontratën e re.