Instituti PIPOS ka përgatitur sondazhin e radhës sa i përket renditjes së partive para zgjedhjeve të 14 shkurtit në Kosovë. Në pyetësor janë përfshirë përgjigjet e 1500 personave. Rezultatet janë publikuara në emisionin ‘Rubikon’ Klan Kosovës.

Sipas të dhënave Lëvizja Vetëvendosje prin bindshëm me 44.2% të votave, e dyta është PDK me 20.40% dhe LDK e treta me 17.35%. AAK ka 7.15% kurse Nisma ka mbetur nën pragun e hyrjes në Kuvend. Këto janë rezultatet për pyetjen: “Për cilën parti do të votoni në zgjedhjet parlamentare?”.