Rusia festoi si çdo 9 maj Ditën e Fitores kundër Nazizmit me një paradë madhështore ushtarake, që këtë vit merr edhe më shumë kuptim në kontekstin e luftës në Ukrainë. Ndërsa presidenti rus, Vladimir Putin mbajti fjalimin e tij në Sheshin e Kuq, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky publikoi një video-mesazh në kujtim të fitores kundër nazizmit. Zelensky ka thënë se ukrainasit po luftojnë për lirinë e fëmijëve të tyre, ndaj ata duhet të fitojnë.

“Ne nuk do e harrojmë atë që bënë paraardhësit tanë në Luftën e Dytë Botërore, që vrau më shumë se 8 milionë ukrainas. Shumë shpejt do të ketë dy Ditë Fitore në Ukrainë dhe dikush nuk do të ketë asnjë. Ne fituam atëherë, do të fitojmë edhe tani. Gëzuar Ditën e Fitores mbi Nazizmin”, deklaroi Zelensky.