Noka – Bashes: Vendimi ndaj Berishes ishte nje thike pas shpine per demokratet. Ai duhej lene formumeve te PD-se ta merrnin. Vetem vendimi i anetaresise mban PD te Bashkuar.

Basha: Mos thoni gjysem te verteta. Kurre nuk kam deklaruar se ky ka qene vendimi i jetes sime, por ka qene me i veshtiri. Nuk desha qe kete vendim t’ua lija forumeve te PD-se per te mbajtur te bashkuar partine. Ne PD, nuk do te lejoj dhe nuk do te kete grupime kunder amerikane. Ky eshte vendimi ne interes te demokrateve.

Basha: kerkesa per doktorin nuk ka ardhur nga zyrtare te nivelit te trete apo te rangut te ulet. Ka ardhur nga kupola e shtetit amerikan. Informacionet i di une sic i di shume mire edhe doktori dhe qe ju skeni per ti marr veshe kurrw.

Flamur Noka: po e keni marre vendimin pa asnje organ vendimarres. Duhet te ishin thirre kuvendi.

BASHA: Vendimi nuk ka me kthim pas. Nuk mblidhet asnje kryesi apo kuvend se0se smund te ket kuvend antiamerikan

Noka: Ke shkelur statutin, vendimin duhet ta marre Kuvendi Kombetar.

Basha: Nuk ka per te pasur asnje mbledhje te Kuvendit Kombetar, e asnje mbledhje te ndonje forumi tjeter anti amerikan

Basha: Vendimi pwr sali berishen nuk ka me kthim pas. Pastaj ka nje keqlexim qe behet ose interpretohwt ne media. Doktori nuk eshte perhashtuar perfundimisht, nuk eshte lincuar. Ndaj tij jane thene fjalet me te mire. Por sic ka deklaruar edhe vete ai do te ndjek procesin gjyqsor. Dhe derisa e verteta te dal ne shesh do te qendroj jashte grupit. Ai nuk eshte perjashtuar as nga strukturat qe te ishte nevoja per mbledhjen organeve te pd