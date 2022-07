Juventus dhe Bayern vazhdojnë negociatat për Matthijs De Ligt. Pas mbërritjes në Torino të drejtorit sportiv bavarez Hasan Salihamidzic, takimi nuk ishte i suksesshëm, duke pasur parasysh hendekun mes kërkesës së Juventusit dhe ofertës bavareze: Bayern u paraqit në Torino duke propozuar “vetëm” 60 milionë plus 10 bonus, por Arrivabene pret të paktën 90 milionë euro për të liruar holandezin. Në frontin e klubit, pra, nuk ka ndryshuar shumë. Në terma personale, ato të përcaktuara mes lojtarit dhe Bayernit, diçka ka lëvizur: sipas Bild, De Ligt do të ishte i gatshëm të shkurtonte pagën për të nënshkruar me bavarezët.

Mbrojtësi holandez tashmë merr një rrogë faraonike te Juve: 8 milionë euro në vit të fryra nga një paketë e pasur bonusesh, e cila bën të mundur rrumbullakosjen e 12 milionë eurove në total. Shifra të cilat, sipas raportimeve nga Gjermania, nuk janë megjithatë në gjendje të shuajnë shqetësimin e lojtarit.

Qendërmbrojtësi i Juventusit u rikthye në bazë në kuadër të turneut amerikan, duke kryer ekzaminimet mjekësore dhe seancat e para stërvitore. Megjithatë, apeli i Bundesligës është i fortë dhe ai tani e ka marrë vendimin e tij. Një vendim me një peshë specifike që është i rëndësishëm për karrierën e tij dhe gjithashtu për vetë biznesin: Bayern në fakt mund të përdorë vullnetin e fortë të lojtarit, duke detyruar drejtuesit e Juventusit të ulin kërkesat ekonomike për të mos mbajtur një lojtar të pakënaqur në ekip.

Në fund të fundit, edhe Juventusit tashmë e ka një ide të qartë për të ardhmen e De Ligt: “Nëse De Ligt do të largohet, klubi është gati ta zëvendësojë atë”, deklaroi Max Allegri ditët e fundit. Edhe Maurizio Arrivabene ka mbajtur të njëjtin qendrim vetëm dy javë më parë: “Është e vështirë të mbash një lojtar që dëshiron të largohet, por nga tavolina e negociatave të tre duhet të ngrihen të kënaqur”.