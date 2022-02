David Beckham ishte një nga ata lojtarë me karakteristika sensacionale, që në futbollin e sotëm nuk ka gjetur ende një trashëgimtar të denjë. Natyrisht, duhet pranuar që edhe pse ishte një lojtar me aftësi të jashtëzakonshme teknike, një përqindje e mirë e hiperpopullaritetit të tij i takon pamjes fizike dhe stilit të tij. Ka patur raste, look-u i tij ka qenë edhe i habitshëm, ndonjëherë jo për zgjedhjen e tij. E pas periudhës së Beckhamit me kokë të rruar (dhe kështu edhe modës me kokë të rruar) qëndron një stilist i pazakontë: Sir Alex Ferguson. Bëhet fjalë për një episod, për të cilin Spice Boy flet pas disa kohësh që daton në ndeshjen e Charity Shield të vitit 2000 kundër Chelsea. Beckham ishte prezantuar me një prerje flokësh të re por nga frika se mos shihej keq nga trajneri, kishte vendosur ta mbronte me një kapele: “Hyra në dhomat e zhveshjes dhe ai nuk e kishte parë ende prerjen e flokëve sepse kisha shumë frikë për t’ia treguar. Deri një ditë më parë kisha shkuar në stërvitje me një berretë, isha stërvitur, kthyer, shkoja në hotel, darkën, mëngjesin, edhe në autobus për të shkuar në stadium, gjithë kohën isha me kapele në kokë. Pastaj, megjithatë, u bëra gati për ndeshjen, e hoqa dhe … “. “‘Shko dhe rruhu!” Unë buzëqesha por ai: ‘jo, e kam seriozisht, shko hiqe atë kreshtë!’ Kështu që më duhej të gjeja disa brisqe dhe t’i rruaja flokët në Wembley. Trajneri ka gjithmonë të drejtë.” Jo të gjithë mund të thonë se kanë luajtur në Wembley; pak mund të thonë se kanë fituar, por vetëm David Beckham mund të thotë se i ka rruar flokët zero në dhomat e zhveshjes. 2 Feb 2022

E bllokuar nga një krizë e paprecedentë financiare, drejtuesit e rinj të Barcelonës kanë nisur një seri të re kritikash ndaj atyre që i kanë paraprirë në krye të klubit, duke i akuzuar këta persona dhe mbi të gjitha ish-presidentin Josep Maria Bartomeu për “sjellje të rëndë kriminale”. E gjithë kjo në një raport, përmbajtjen e të cilit e ka ilustruar presidenti aktual Joan Laporta, përfundimet e të cilit çuan në hapjen e një hetimi gjyqësor. “Nuk bëhet fjalë për kualifikimin e drejtuesve të mëparshëm si të mirë apo të këqij”, tha avokati i klubit katalanas, Jaume Campaner, duke paraqitur rezultatet e këtij raporti mbi situatën financiare në konferencën për shtyp. Bëhet fjalë për të denoncuar te autoritetet kompetente një seri sjelljesh shumë të rënda kriminale. Nuk kam asnjë dyshim se operacionet e nxjerra në dritë nga ky procesverbal hyjnë në sferën e ligjit penal”. Ky raport, i prodhuar nga një kompani e specializuar, u kërkua nga Laporta, i cili u rikthye në krye të Barçës në mars të 2021, me synimin për të hedhur dritë mbi parregullsitë e mundshme të kryera nga Bartomeu. Sipas Laportës, “faktet e nxjerra në dritë nga ky verifikim janë të padiskutueshme, veçanërisht ka pagesa pa arsye ose të tjera që janë të rreme, dhe të tjera që janë pak të thuhet në disproporcion. Aksionerët kanë të drejtë të dinë faktet që e kanë çuar klubin drejt rrënimit. Kushdo që qëndron pas disa operacioneve do të duhet të përgjigjet për to, ne nuk duam të jemi bashkëpunëtorë”. Ky raport, përmbajtja e të cilit është zbardhur vetëm pjesërisht, ka bërë që klubi që të mërkurën e kaluar të bëjë një denoncim ndaj ish-drejtuesve dhe pasojë ishte hapja e një hetimi paraprak nga prokuroria e Barcelonës. “Klubi duhej të mbronte interesat e tij”, tha avokati Campaner.