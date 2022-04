Mbrojtësi i Barcelonës, Dani Alves gjatë intervistës pas ndeshjes është shprehur se skuadra e Real Madrid është me fat që katalunasit arritën të rikthehen vonë në formë dhe të garojnë për titull.

Skuadra e Barcelonës arriti të triumfoj sot me rezultat 0-1 ndaj Real Sociedad në ‘San Sebastian’ në një duel jo edhe të lehtë për katalunasit të cilët tradicionalisht kanë hasur vështirësi në këtë stadium.

Pas këtij dueli foli mbrojtësi i rikthyer këtë edicion tek Barça, Dani Alves i cili tha se ndeshjet në Antoeta gjithmonë kanë qenë të komplikuara, derisa ka shtuar se fizikisht janë shumë mirë por është fundi i sezonit dhe mërziten për këtë fakt.

”Ne arritëm vonë në garën për titull. Real Madridi është me fat që në u rikthyem vonë në formë. Fizikisht jemi shumë mirë, por jemi afër fundit të sezonit dhe kjo na kushton të gjithëve. Ndeshjet në Anoeta janë gjithmonë të komplikuara dhe tifozët e tyre bëjnë shumë presion,” tha ai.

Më tutje 38-vjeçari tha se ky sezon kishte qenë i vështirë për ata por që duhet të ruajnë këtë nivel që kanë arritur muajt e fundit.

“Ne kishim shpirtin që na duhej. Fryma për të luftuar deri në fund. Ky sezon ka qenë i vështirë, por ne duhet të ruajmë nivelin që i përshtatet klubit,” deklaroi Alves.

Me këtë fitore Barcelona arrin në kuotën e 63 pikëve, ndërsa Real Sociedad mbetet në vendin e gjashtë me 55 pikë dhe do t’i duhet deri në fund të sezonit të luftoj për një pozitë që edicionin e ardhshëm të marr pjesë në garat europiane.