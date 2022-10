Juventus rrezikon një penalizim në renditje dhe një gjobë multi milionere. E ashtuquajtura “karta Ronaldo”, që lidhet me kontratën e portugezit e sipas prokurorisë klubi e kishte fshehur, i ka dhënë një shtysë të mëtejshme operacionit “Prisma”. Si në planin penal, ashtu edhe në atë sportiv. Nëse, siç duket, përfshihen organet disiplinore të futbollit italian, nuk do të arrihen ndëshkime shembullore. Si ndodhi në rastin e Calciopoli. Por Juventus rrezikon një dënim me pikë në renditjen aktuale të kampionatit, si dhe një gjobë të madhe.

E gjithë kjo sepse hetimi me shumë gjasa do të ndikojë edhe në gjykimin sportiv. Kjo është arsyeja pse Prokuroria e Federatës së Futbollit është e gatshme të kërkojë letrat. Synimi është rikuperimi i pagave të shtyra. Ato “të pabëra kurrë publike, të fshehura jashtë zyrës së regjistruar dhe të sekuestruara”. Një kontratë e padepozituar në Lega mund të çojë në një gjobë, të cilës mund t’i shtohet penalizimi në renditje.

Për t’u vlerësuar nëse Juventusi i ka njohur vërtet Cristiano Ronaldos një pagesë të “fshehur” për ikjen. Pasi e kërkuan për një kohë të gjatë, hetuesit gjetën në fakt dokumentin në lidhje me kampionin portugez. Sipas Gazzetta dello Sport, Prokurori Publik i Torinos kundërshton Juventusin për këtë marrëveshje private. Sipas saj klubi i Juventusit duhet t’i ketë paguar CR7 19.9 milionë euro edhe në rast lamtumire. Një shifër që sipas prokurorisë nuk është përfshirë në buxhet.