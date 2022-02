Futbollisti i njohur Cristiano Ronaldo është bërë së fundmi personi i parë që ka arritur 400 milion ndjekës në Instagram.

Ndjekësit e Cristiano janë rritur dyfish që nga shtatori 2021, kur ai kishte 237 milion. Në listën e njerëzve më të ndjekur renditet në vendin e dytë , Kylie Jenner me 308 milionë, ndërsa Lionel Messi i treti me ka 306 milionë.Gazetari Piers Morgan uroi publikisht futbollistin duke publikuar një foto të tij me Georgina-n. “Urime Cristiano që u bë qenia e parë njerëzore që arrin 400 milion ndjekës në Instagram. Mediet sociale të padiskutueshme. Ai ndjek vetëm 500 njerëz, duke përfshirë mua”, shkruajti ai në postim