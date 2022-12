Portugalia tashmë e kualifikuar do të kërkojë të sigurojë vendin e parë në Grupin H. Shumë më e komplikuar detyra për Korenë e Jugut, kur dy kombëtaret të sfidohen në takimin e fundit të grupeve në Kupën e Botës 2022. Skuadrës së Fernando Santos i duhet vetëm një pikë për të siguruar vendin e parë në renditje. Ndërsa Korea e Jugut duhet të mposhtë europianët për të pasur ndonjë mundësi për të kaluar në raundin e 1/8.

KOREA E JUGUT

Koreja e Jugut e hapi fushatën e saj në Grupin H me një barazim pa gola kundër Uruguait më 24 nëntor. Aziatikët pësuan një humbje 3-2 nga Gana në ndeshjen e tyre të dytë. E pikërisht ai gol i Kudus në Education City Stadium, që vendosi ndeshjen, i shërben Ganës të jetë favorite për t’iu bashkuar Portugalisë në 1/8. Koreja e Jugut është e treta me vetëm një pikë, por ata ende mund të kualifikohen në raundin me eliminim direkt.

Në të vërtetë, skuadrës së Bentos do t’i duhet të mposhtë Portugalinë për të pasur ndonjë mundësi për të përparuar. Nëse ata mundin skuadrën e Santos dhe Uruguai mposht Ganën, atëherë diferenca e golave ​​do t’i ndante të dy palët. Tigrat e Azisë arritën për herë të fundit në raundin eliminator në vitin 2010. Dy Kupat e tyre të fundit të Botës që përfunduan në fazën e grupeve. Do të ishte një arritje e vështirë për ta që të dilnin nga ky grup, duke marrë parasysh forcën e kundërshtarit të tyre. Ndoshta fakti që Portugalia tashmë është e kualifikuar mund të jetë një detaj në favor të tyre.

PORTUGALI

Portugalia, siç u përmend, tashmë e ka siguruar vendin e saj në raundin eliminator të kompeticionit. Luzitanët do të garantojnë vendin e parë në grup me një fitore ose një barazim në këtë ndeshje. Kundër Ganës Cristiano Ronaldo u bë lojtari i parë që shënon në pesë Kupa Botërore. Tani Ronaldo kërkon një tjetër rekord, atë të shënuesit më të mirë portugez të të gjitha kohëve. Duhen dy gola për të kaluar Eusebion dhe ky është lajmi i keq për koreanët. Përpara ndeshjes finale, skuadra është në krye të seksionit, tre pikë më shumë se Gana e vendit të dytë.

Lexo më tej: Ronaldo, një tjetër rekord, i vetmi në histori që ka shënuar në 5 Botërorë të ndryshëm

Selecao përfundoi i treti në Kupën e Botës 1966 dhe i katërti në kompeticionin 2006. Por ata nuk e kanë kaluar raundin e 1/8 që nga turneu i vitit 2006. Dy nga tre Kupat e Botës së tyre të fundit kanë përfunduar në raundin e parë me eliminim direkt. Pa harruar se dështuan për të dalë nga grupi në vitin 2014. Përpara turneut, Portugalia nuk u konsiderua si një nga favoritët, por ata kanë lënë përshtypje në dy ndeshjet e tyre hapëse. E sigurisht që do të kërkojnë të përfundojnë fushatën e tyre në fazën e grupeve me një rezultat të fortë kundër Koresë së Jugut.

FORMACIONET

Formacioni i mundshëm i Koresë së Jugut:

Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Woo-young, In-beom; Chang-hoon, Woo-yeong, Heung-min; Gue-sung

Formacioni i mundshëm i Portugalisë:

Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Bernardo, Neves, Palhinha; Fernandes; Ronaldo, Ramos

PRECEDENTËT

14 Jun 2002 Portugal v Korea Republic L 0-1 FIFA World Cup