Në 24 orët e fundit në Kosovë fatmirësisht nuk është raportuar asnjë i vdekur me Covid-19 në Kosovë, ndërsa janë raportuar 658 qytetarë të prekur me sëmundjen infektuese, nga 6008 testime të kryera. Instituti i Shëndetit Publik ka raportuar gjithashtu se anë shëruar 160 qytetarë, ndërsa numri i përgjithshëm i të shëruarve është 158 532. Në total, në Kosovë janë të konfirmuar 3837 raste aktive me koronavirus.