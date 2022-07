Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, një person ka vdekur nga koronavirusi këtë të mërkurën në Kosovë, ndërsa janë raportuar edhe 763 raste të reja të infektuarish.

Ministria e Shëndetësisë tha se, në bazë të 2 mijë e 30 mostrave të testuara gjatë 24 orëve, 37.58 për qind e të testuarve kanë rezultuar pozitivë me COVID-19. Aktualisht, janë 2,184 raste aktive me koronavirus në Kosovë. Të martën, dy persona kanë vdekur nga COVID-19.

Numri i rasteve me koronavirus në Kosovë ka nisur të rritet në gjysmën e dytë të qershorit. Muajt e pranverës kanë qenë kryesisht të qetë sa u përket infektimeve – ka pasur ditë me zero raste. Shkalla e infeksionit është në rritje edhe në vende të tjera të Ballkanit dhe më gjerë