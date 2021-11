Bjellorusia raporton rastin e parë me Covid-19 në strehimoren e migrantëve në kufi me Poloninë.

Bjellorusia ka raportuar rastin e parë të Covid-19 në qendrën e strehimit të emigrantëve pranë kufirit polak të enjten.

Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Bjellorusisë, Belta, një person u infektua me virusin në një objekt magazinimi të një kompanie logjistike që është shndërruar në një kamp migrantësh, shkruan Telegrafi.

Rreth 1000 njerëz kanë fjetur në dyshemenë e strehës në një hapësirë shumë të kufizuar gjatë dy netëve të fundit. Një qendër vaksinimi do të hapet tani në objektin e magazinimit dhe do të administrohet me vaksina kineze Sinopharm, thanë autoritetet bjelloruse.

Kryeministri polak Mateusz Morawiecki e përshkroi situatën si të qëndrueshme me një rrezik në rritje. Rreth 900 emigrantë kanë kaluar natën nga e mërkura deri të enjten jashtë për të 11-ën ditë radhazi pavarësisht temperaturave të ulëta.