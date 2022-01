Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë bilancin e 24 orëve të fundit në lidhje me situatën epidemiologjike të Covid-19 në vend. Ministria njofton se janë regjistruar 47 raste të reja me koronavirus, pas testimit të 3.482 mostrave. Fatkeqësisht, një person nuk ka mundur të fitojë betejën me virusin.

Në 24 orëshin paraprak, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë shëruar edhe shtatë persona, ndërkaq raste aktive me koronavirus në Kosovë aktualisht janë 492. Sa i përket vaksinimit kundër koronavirusit, në 24 orë janë administruar 931 doza të vaksinës.