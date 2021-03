Dyqanet, restorantet dhe shkollat do të mbyllen në pjesën më të madhe të Italisë duke nisur nga e hëna.

Kjo masë vjen pas paralajmërimit të kryeministrit Mario Draghi, për një valë të re të shpërthimit të COVID-19 në vend. Në prag të Pashkëve, pra nga 3-5 Prill, do të ketë një mbyllje totale të vendit. Italia, e cila është shteti i parë Evropian që vendosi bllokimin e parë kombëtarë, në fillim të pandemisë, po lufton ende me një përhapje të madhe të koronavirusit. Deri më tani, vendi ka raportuar më shumë se 100 mijë vdekje nga virusi, duke u kthyer kështu në vendin e dytë për vdekjet e shënuara në Evropë pas Britanisë së Madhe.

Fushata e vaksinimit përtej Adriatikut po kalon mes pengesave të shumta. Kompania anglo-suedeze AstraZeneca, ka njoftuar vendet që kanë porositur vaksinën prej tyre se do të ketë vonesa në furnizim, duke fajësuar për këtë, kufizimet e eksportit të vendosura nga disa vende. Deri më tani, kujtojmë se Bullgaria, Danimarka dhe Norvegjia kanë ndaluar përdorimin e vaksinës së AstraZeneca, për shkak të frikës se mund të shkaktojë mpiksje gjaku.

Megjithatë, përtej pretendimit të këtyre shteteve, Organizata Botërore e Shëndetit, theksoi përmes një dalje publike, se deri më tani nuk ka asnjë tregues se kjo mund të jetë e vërtetë.

Cilat do të jenë rregullat e reja në Itali?

Duke nisur nga e hëna, shkollat, dyqanet dhe restorantet do të mbyllen në pjesën më të madhe të territorit të vendit, duke përfshirë dy qytetet më të populluara të vendit, Romën dhe Milanon. Banorëve në këto zona, do u kërkohet të qëndrojnë në shtëpi dhe do të lejohen të dalin veç për punë, arsye shëndetësore apo arsye të tjera thelbësore. Kufizimet shtesë do të zgjasin deri për Pashkë dhe gjatë fundjvës së Pashkëve, me urdhër të kryeministrit Draghi, i gjithë vendi do të kthehet në “zonë të kuqe”.

“Unë jam i vetëdijshëm se kufizimet e ndërmarra do të sjellin pasoja në arsimimin e fëmijëve, në ekonomi dhe shëndetin mendor të të gjithëve. Por ato janë të nevosjhem për të shmangur një përkeqësim të situatës që do të kërkonte masa akoma dhe më strikte”, u shpreh kryeministri Italian.

Ishulli i Sardenjës është i vetmi rajon ku shkalla e infektimit është e ulët. Vlen për t’u përmendur se deri më tani, Italia ka shënuar 3.2 milion infektime që nga shpërthimi i pandemisë 1 vit më parë.