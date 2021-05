Në Kosovë kanë arritur 38,400 dozat e vaksinës kundër koronavirusit përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Lajmi u bë i ditur nëpërmjet faqes së UNICEF-it dhe shpërndarja e tyre do të bëhet në përputhje me Planin Kombëtar të vaksinimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në vend, njofton Klan Kosova. Për të pritur këtë donacion nga COVAX në aerportin ndërkombëtar “Adem Jashari” kanë dalur kryeministri i vendit, Albin Kurti, ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia dhe përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë.

Ky është edhe kontigjenti i dytë i vaksinave të programit të COVAX në vend dhe shpërndarja e vaksinave do të bëhet në bazë të planit kombëtar të vaksinimit të Kosovës. Më 28 mars në Kosovë kishte arritur dërgesa e parë me 24.000 doza të vaksinës. Këto dy javë vendi ka pranuar edhe dy kontingjente vaksinash Pfizer/BioNTech, me mbi 7,000 doza në total, si donacion nga Bashkimi Europian.