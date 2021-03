Interi fillon të rikuperojë pjesët e humbura për shkak të pozitivitetit në Covid-19: Samir Handanovic rezultoi negativ në tamponin e kryer dje dhe për këtë arsye është gati të kthehet në dispozicion të Contes dhe të jetë titullar në ndeshjen e së shtunës së ardhshme në Bolonjë. Nga ana tjetër, De Vrij, D’Ambrosio dhe Vecino mbeten pozitivë dhe për këtë arsye do të përsërisin tamponin në ditët e ardhshme, duke shpresuar të dalin negativë sa më shpejt që të jetë e mundur.

Të katërt, në ditët e fundit, ishin stërvitur individualisht në shtëpitë e tyre, por vetëm portieri slloven do të jetë në gjendje të kthehet në Appiano Gentile kur të rinisë trajnimi. Nga ana tjetër, për De Vrij, D’Ambrosio dhe Vecino, izolimi vazhdon derisa të marrin një tampon negativ, por ndërkohë, për të humbur sa më pak formë, ata do të vazhdojnë me punën e personalizuar në shtëpitë e tyre.

Sidoqoftë, një lajm i mirë për Conte i cili rikuperon kapitenin e tij, i cili është i rëndësishëm në nivelin difensiv dhe në praninë në dhomat e zhveshjes së zikaltërve: Handanovic kundër Bolonjës do të kthehet mes shtyllave.