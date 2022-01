Kompania e mediave të transmetimit, Netflix njoftoi se po rrit çmimet për planet e saj në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada.

Në Shtetet e Bashkuara, çmimi i abonimit për planin standard u rrit 1,50 dollarë në 15,49 dollarë. Plani bazë u rrit me 1 dollarë në 9,99 dollarë dhe plani premium u rrit me 2 dollarë në 19,99 dollarë. Në Kanada, çmimi për planin standard të Netflix u rrit gjithashtu 1,50 dollarë në 16,49 dollarë kanadezë. Plani premium u rrit me 2 dollarë në 20,99 dollarë kanadezë. Plani i saj bazë ishte i pandryshuar.

Duke shpjeguar vendimin e tij, Netflix dha një deklaratë për CNN që ishte e njëjta arsye me komentin e tij nga tetori 2020, hera e fundit që rriti çmimet.

“Ne e kuptojmë se njerëzit kanë më shumë zgjedhje argëtimi se kurrë dhe ne jemi të përkushtuar të ofrojmë një përvojë edhe më të mirë për anëtarët tanë,” tha një zëdhënës i Netflix. “Ne po përditësojmë çmimet tona në mënyrë që të mund të vazhdojmë të ofrojmë një shumëllojshmëri të gjerë opsionesh cilësore argëtimi. Si gjithmonë ne ofrojmë një sërë planesh në mënyrë që anëtarët të mund të zgjedhin një çmim që funksionon për buxhetin e tyre.”

Aksionet e Netflix u rritën afërsisht 2% pas lajmeve.

Rritja e çmimit vjen një javë përpara se kompania e transmetimit të shpallë fitimet e saj të tremujorit të katërt. Por arsyeja e lëvizjes së kompanisë është shumë e thjeshtë: ajo ka shpenzuar miliarda dollarë në përmbajtje dhe ndërsa transmetimi bëhet më integral në peizazhin e argëtimit, rritja për kompani si Netflix tenton të ngadalësohet dhe tërheqja e abonentëve të rinj bëhet më e vështirë. Në këtë pikë, të ardhurat duhet të vijnë nga diku. Rritja e çmimeve për konsumatorët është një mënyrë e lehtë për ta arritur këtë gjë.