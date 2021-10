Angelina Jolie është e emocionuar rreth publikimit të librit të saj të ri: ‘Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth.’

Të shtunën, Jolie organizoi një festë për librin, i cili zbulon të drejtat e fëmijëve dhe njohuritë që të rinjtë kanë nevojë t’i dinë për të mbrojtur veten.

“Kur fëmijët dhe të rinjtë kanë agjencinë, fuqinë dhe njohuritë për të folur, ata mund të ndryshojnë jetën, duke ndihmuar në arritjen e një shoqërie më të barabartë,” shkroi aktorja në Instagram.

“Ky është mesazhi i librit tonë të ri, i cili është shkruar në konsultim me aktivistët e rinj në të gjithë botën – dhe është për ta, dhe të gjithë të rinjtë që luftojnë për të drejtat e tyre në nivel global”, vazhdoi ajo.

Jolie ka qenë prej kohësh një avokate për të drejtat e njeriut, veçanërisht për gratë dhe fëmijët. Aktivizmi i saj daton në fillim të viteve 2000, kur ajo filloi të punonte në çështje të tilla si emigracioni, shëndeti dhe arsimi për të rinjtë në të gjithë botën.

Në mesazhin e saj, Jolie shtoi se ajo është “aq e frymëzuar nga të rinjtë në të gjithë botën” që luftojnë rregullisht për të drejtat e njeriut “në vijën e parë të frontit”.

“Nga mbrojtja e mjedisit deri te luftimi i pabarazisë dhe diskriminimit, ata po ndërhyjnë për të bërë punën që të rriturit duhet, por deri më tani nuk kanë arritur ta bëjnë,” shkroi ajo, duke shtuar se fëmijët “po mbajnë barrën e pasojave të atyre vendimeve të këqija” në kampet e refugjatëve dhe zonat e konfliktit në të gjithë botën.