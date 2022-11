Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi ka folur sot përpara medieve për zgjedhjet e 14 majit. Ai tha se nuk ka një përgjigje se kë PD do regjistrojë në zgjedhje, atë nën drejtimin e Sali Berishës apo pjesën e grupit që ndjekin Enkelejd Alibeajn. Ai u shpreh se vendimin do e marrë KQZ-ja ku të vijë kërkesa.

“Nuk kam asnjë lloj përgjigje, se si do të jetë situata me regjistrimit nuk e dimë. Do ishte jo etike dhe jo korrekte që vendimin ta prezantoja pa e marrë. Kur kjo çështje do të jetë për t’u diskutuar do ekzistojë transparenca, për këtë çështje. Por nuk është momenti, pastaj secili nga ne ka një opinion”, tha Celibashi.