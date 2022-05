Chris Brown me sa duket reagoi ndaj lindjes së ish-Rihanna-s menjëherë pasi u konfirmua se ajo mirëpriti fëmijën e saj të parë me A$AP Rocky. Reperi ndau në Story-n e tij në Instagram një foto që lexonte thjesht, “Urime”, me një zemër të kuqe dhe një emoji të gruas shtatzënë.

Rihanna, mirëpriti fëmijën e saj të parë, një djalë, me të dashurin dhe reperin A$AP Rocky. Këngëtarja e “Umbrella”, e cila lindi fëmijën e saj në Los Angeles, lindi të premten, më 13 maj, sipas TMZ.

Përpara lidhjes së saj me A$AP, RiRi ishte sërish në një lidhje me këngëtarin Brown nga viti 2008 deri në 2013. Dyshja u ndanë në mënyrë të famshme për herë të parë në shkurt 2009, pasi Brown u arrestua për sulm fizik ndaj të dashurës së tij të atëhershme, duke e lënë atë të shtruar në spital nga plagët e saj.

Brown u deklarua fajtor për akuzat për krime më 22 qershor 2009. Ai u dënua me pesë vjet liri me kusht dhe u urdhërua të qëndronte 50 metra larg Rihanna-s.

Dyshja i dhanë një përpjekje tjetër lidhjes së tyre në vitin 2012, përpara se të largohej përgjithmonë vitin e ardhshëm.

Besimi im humbi plotësisht me të, ajo më urrente më pas tha ai duke iu referuar luftës së tyre të vitit 2009.

“Kam provuar gjithçka por asaj nuk i interesonte. Ajo thjesht nuk më besoi më pas.”