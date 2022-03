Romelu Lukaku dëshiron të rikthehet te Inter, aq më tepër tani pas kaosit me cështjen e Abramovich. Te Chelsea, belgu e pati të vështirë të mabjentohet dhe me Tuchel ai praktikisht i prishi mardhëniet dy muaj më parë, pas shumë lëniesh në pankinë, kur doli hapur duke thënë se i vinte keq që u largua nga zikaltrit. Tani situata është përkeqësuar me oligarkun rus të detyruar të largohet dhe klubin nën drejtimin e qeverisë britanike. Kështu belgu i ka kërkuar drejtuesve të Interit për të gjetur një zgjidhje.

Zgjidhja nuk është e lehtë për t’u gjetur sepse për momentin Chelsea nuk mund të shesë lojtarët e tij. Kështu që në muajt e fundit qeveria britanike duhet të gjejë një blerës për klubin dhe më pas mund të fillojnë negociatat për të rikthyer Big Rom në Milano. Një marrëveshje që, në këtë pikë, mund të bëhej vetëm me huazim. Një tjetër kusht i domosdoshëm për ta parë sërish në San Siro, por ky aspekt është ende shumë i parakohshëm. Ndërkohë, Lukaku ka bërë të ditur se është gati të ulë shumë pagën për t’u rikthyer atje ku shkroi historinë: nga 12.5 milionë euro për sezonin aktual në të paktën 7.5, një pagë në përputhje me parametrat e Interit. Për momentin është vullneti i lojtarit për t’u rikthyer dhe Marotta pret të kuptojë zhvillimin e situatës në Londër.