Ish-tekniku i famshëm Vujadin Boskov dikur tha: “Nëse burri e do gruan më shumë se birrën e ftohtë para televizionit me finalen e Ligës së Kampionëve, ndoshta është dashuri e vërtetë, por nuk është mashkull i vërtetë”. Trajneri, nga finalet më ikonike të futbollit, në pankinë, ka përjetuar dy. E i ka humbur të dyja. E para, në Paris në 1981 në krye të Real Madridit, që është edhe precedenti i parë mes skuadrës më të suksesshme spanjolle dhe Liverpool në aktin final të kompeticionit më të rëndësishëm të klubeve kontinentale. Vendosi një gol i Kennedy. Dyzet e një vjet më vonë, historia përsëritet. Dhe gjithmonë në “Ville Lumiere”, ndoshta sepse fati nuk mund të parashikojë që dy mbretëresha të Europës mund të përplasen në një skenë më pak prestigjioze. Edhe pse sfida e dytë, dhe e fundit deri sonte, pa hakmarrjen e Realit falë bashkëpunimit të Karius. Ajo u luajt në Kiev, saktësisht për të kuptuar se sa shumë mund të ndryshojë bota në vetëm 4 vjet …

Kjo finale e 2022 është një ngjarje që nuk duhet humbur dhe arsyet nuk mungojnë. Para së gjithash, numri i trofeve të Champions me të cilat mund të mburren dy skuadrat kur të zbresin në fushë në Paris: 19 (13 për Realin dhe 6 për Liverpoolin). Spanjollët dominuan vitet 1950 me dy biltze në ’66 dhe ’98, përpara se të ktheheshin t’i jepnin leksione Europës në mijëvjeçarin e ri. Britanikët pushtuan kontinentin nga fundi i viteve 1970 deri në mesin e viteve 1980, përpara mbrëmjes së bujshme të Stambollit në 2005 dhe fitores së Klopp në 2019.

“Favoritë? Nuk e di. Nëse mendon për historinë, përvojën e kundërshtarit, se si Real Madridi u rikthye nga situata të caktuara… Unë mendoj se është Real Madrid favorit. Nëse jemi në maksimum është vërtet e vështirë të luash kundër nesh- dribloi trajneri gjerman, që nuk është i shqetësuar nga zërat e merkatos që përfshijnë Sadio Mane për një transferim te Bayern -. Sadio është në formën më të mirë të karrierës së tij. Nuk mund të më interesonin më pak thashethemet e për Bayern”.

Po, Klopp. Njeriu që riktheu Reds në lavditë e ditëve të arta dhe që mund të lejojë klubin e tij të arrijë Milanin në 7 Champions në tabelën e nderimeve. Një tjetër arsye për të shtyrë Ancelottin, një zemër e vjetër kuqezi, për të rrëmbyer titullin. Carletto, pasi ka fituar rekordin për titujt kombëtarë (5 në 5 kampionatet më të rëndësishme), mund të bëhet i vetmi trajner që ka fituar 4 Champions (duke kaluar Bob Paisley, njeriun që fitoi finalen ndaj Boskov në 1981, dhe Zidane me tre). Në atë moment ai do të ngjitej direkt në Olimpin e futbollit, duke lënë historinë për të hyrë në legjendë.

“Arritja në finale është një sukses i madh për ne, arritja këtu ishte shumë e rëndësishme sepse sezoni ishte shumë shumë i mirë, jemi shumë afër të marrim maksimumin prej tij – shpjegoi trajneri i Realit Carlo Ancelotti – Atmosfera është e qetë, kjo skuadër menaxhon shumë mirë këto lloj ndeshjesh. Më ekspertët i ndihmojnë të rinjtë që të mbajnë dhomën e zhveshjes me më shumë besim dhe emocion – shtoi ai -. Duhet të tregojmë cilësitë tona. Do të jetë një sfidë intensive, me shumë vertikalizim”.

Klopp-Ancelotti, sfida mes një futbolli hiperkinetik, vertikal, agresiv dhe pa pauza dhe atij në shkallë njerëzore, që shfrytëzon lidhjet natyrore teknike mes lojtarëve të tij, duke iu përshtatur karakteristikave të tyre. Liverpool-Real nuk është vetëm përballja mes dy kulturave, por shuma e dueleve me një ritëm shumë të lartë spektakolar. Vinicius-Alexander-Arnold është ndoshta më sugjestionuesi, por edhe për të parë sesi qendërmbrojtësi më i mirë në botë, Van Dijk, do të jetë në gjendje të ndalojë Benzema i jashtëzakonshëm këtë sezon, ashtu si Casemiro-Kross-Modric do të gjejë kundërmasat për presingun e mesfushës kundërshtare apo mënyra sesi mbrojtja e Realit do të përpiqet të lëvizë për tiu kundërvënë treshes lëvizëse Salah-Mané-Diaz, janë vetëm disa nga aspektet që e bëjnë finalen e Parisit një ngjarje që nuk duhet humbur.

LIVERPOOL FORMACIONI

Pasi kishte filluar të bënte bashkë një seri ndeshjesh të qëndrueshme dhe të përmirësonte nivelet e tij fizike, i pafati Thiago Alcantara dëmtoi tendinën e Akilit kundër Wolves. Klopp fillimisht ishte pesimist për shanset e tij për të luajtur në finale, por trajneri i Reds ka ndryshuar mendim që atëherë dhe ka shpresë në disponueshmërinë e Thiagos për ndeshjen – nëse ai mund të luajë 90 apo 120 minuta të plota është një cështje krejtësisht tjetër. Një tjetër rikthim i rëndësishëm është ai i Fabinhos, dëmtimi në kofshë i të cilit duket se kaloi në kohë pasi braziliani u kthye në stërvitje me ekipin të mërkurën, ndërsa Joe Gomez gjithashtu duhet të jetë pjesë e skuadrës pasi u rikuperua shpejt nga një goditje në kavilje. Virgil van Dijk dhe Mohamed Salah ishin të dy mjaftueshëm të aftë për të qendruar në pankinë fundjavën e kaluar pas dëmtimeve të tyre në finalen e FA Cup dhe do të kthehen në 11-shen e parë në finale.

Formacioni i mundshëm i Liverpool:

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

REAL MADRID FORMACIONI

Në kontrast të plotë, trajneri i Realit, Ancelotti shpreson që t’i ketë të gjithë të aftë dhe të disponueshëm për finalen e 17 të Kupës së Kampioneve/Champions League të skuadrës së tij, me David Alaba që u kthye në stërvitje në mesjavë pas një problemi në aduktor. Alaba mungoi në skuadrën që u përball me Betisin, por duhet të zërë vendin e tij të merituar në 11-shen e parë në Paris, duke përjashtuar të papriturat, gjë që ul Nacho Fernandez në pankinë. Veterani i Ligës së Kampionëve, Marcelo, gjithashtu ka hequr qafe problemet fizike për t’u vënë në dispozicion, por do të luajë sërish violinën e dytë ndaj Ferland Mendy, ndërsa Eder Militao do të presë të mbajë vendin e tij pavarësisht lajmeve se braziliani do të largohet në fund të sezonit. Sado mbresëlënës që Eduardo Camavinga ka qenë gjatë ecurisë së Realit drejt finales, 19-vjeçari do të hynte në fushë përpara Casemiros, Toni Kroos ose Luka Modric vetëm nëse një prej treshes së mesfushës pëson një dëmtim përpara ndeshjes. Linja e lartë mbrojtëse e Liverpool është krijuar për lojtarë si Vinicius dhe Rodrygo që të vrapojnë pas tyre, por ndikimi i jashtëzakonshëm i këtij të fundit si zëvendësues mund ta tundojë Ancelottin që të vazhdojë akoma me Federico Valverde. Një tjetër trigolësh për Benzemën në ndeshjen spektakolare do ta shihte atë të thyente rekordin për më shumë gola të Ligës së Kampionëve në një sezon të vetëm – aktualisht i mbajtur nga 17 golat e Cristiano Ronaldos në 2013-14 – ndërsa francezit i duhet vetëm një herë të tundë rrjetën për t’u bërë golashënuesi i tretë më i mirë në kompeticion, pasi është i barabartë me Robert Lewandowski me 86 gola.

Formacioni i mundshëm i Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr