Në shtëpinë e Chelsea, java përpara finales së Ligës së Kampionëve të së shtunës kundër Manchester City ka filluar në mënyrën më të mirë. Thomas Tuchel është optimist për rikuperimet e N’Golo Kante dhe Edouard Mendy, në infermieri për një problem të vogël të tendinës së gjurit dhe një dëmtimi të brinjës. “Shpresojmë ti kemi në stërvitje të mërkurën, jemi optimistë,” tha tekniku gjerman. Pastaj ai bëri shaka në lidhe me mesfushorin: “Ndoshta nuk do të flas më me mjekët dhe fizioterapistët, kështu që nuk dëgjoj më dyshime dhe ankesa”.

Për ndeshjen më të rëndësishme të sezonit, një nga më të rëndësishmet në historinë e klubit, Tuchel duhet të rikuperojë dy shtylla të londinezëve: Kante humbi sfidën me Aston Villa pas dëmtimit të tij kundër Leicester, ndërsa Mendy u dëmtua kundër Villans, por kontrollet janë qetësuese dhe kanë evidentuar se asgjë nuk është thyer. “Ka pasur një përmirësim të madh nga pikëpamja e dhimbjes,” tha tekniku gjerman-. Ne kemi nevojë për një përditësim të mëtejshëm të mërkurën. Edou do të luajë nëse është në gjendje dhe nëse nuk është i aftë të mërkurën, ne do ta provojmë të enjten. E të premten do ta mendojmë përfundimisht dhe do të marrim një vendim. Në të njëjtën kohë ne kemi besim, nëse ai nuk ia del, tek një djalë i fortë në stol si Kepa, i cili do të zërë vendin e tij “.

Për lojën e Blues, sidoqoftë, rikuperimi më i rëndësishëm është ai i Kante, mushkëria e vërtetë e mesfushës. “Me N’Golo asgjë nuk ka ndryshuar – shtoi ai – Unë mendoj se do të ndryshoj taktikë tani, mjafton të më pyesni për të, thjesht vendoseni në fushën e stërvitjes të së mërkurës dhe të zbresë në fushë kur fillon ndeshja të shtunën”.