Për t’i prishur “ditëlindjen” Liverpoolit, që nuk humbet në shtëpi predj një viti (ishte 7 mars 2021, kundër Fulhamit), Interi sonte ka nevojë për guxim, cilësi, intensitet dhe ndoshta pak fat në detaje që, për shembull, i munguan në sfidën e ndeshjes së parë. Ndjesia është se në kampin zikaltër nuk mungon dëshira për ta provuar edhe pse mali për t’u ngjitur është një nga më të vështirët, në kufi me të pamundurën: të fitosh me dy gola për ta çuar ndeshjen të paktën në kohën shtesë, për të shpresuar të shkojë në çerekfinalen e Ligës së Kampionëve që mungon që nga viti 2011.

Suksesi ndaj Salernitanas riktheu humorin e mirë në Appiano Gentile pas një muaji shkurt shumë të vështirë, veçanërisht për sa i përket rezultateve. Por Liverpool është diçka tjetër: për Inzaghin “një nga tre skuadrat më të forta në Evropë” edhe pse trajneri i Interit theksoi se “asgjë nuk është e pamundur”, në vazhdën e fjalëve të Bastonit (“Po të kishim frikë, do të duhej të ndryshonim punë”) dhe Barella (“Thuhet se Interi është i çmendur…”) që për më tepër do të mungojë në Anfield në ndeshjen e fundit të skualifikimit dhe do të zëvendësohet nga Vidal, një nga më të mirët në ndeshjen e parë.

Perisic duket i rikuperuar dhe Sanchez mund të shqetësojë Dzekon për të kompletuar formacionin tipik, por duket qartë se do të jetë një ndeshje ndryshe nga ajo e 16 shkurtit ku të kuqtë, dinakë si trajneri i tyre, u befasuan fillimisht nga ritmi dhe agresiviteti i Interit, për t’u përshtatur më pas me ndeshjen, duke pritur të përfundonte shpërthimi i vendasve dhe më pas të godisnin me Firminon dhe Salah. Atmosfera e “You’ll never ëalk alone” (“Ti nuk do të ecësh kurrë vetëm”), një fortesë pa humbje prej 27 ndeshjesh duke marrë parasysh të gjitha kompeticionet, një ekip që fiton vazhdimisht që nga 16 janari, sugjeron një qëndrim më të kujdesshëm të paktën në sjellje. Vendimtare do të jetë puna e Brozovic dhe Calhanoglu në qarkullimin e topit larg nga Handanovic me zgjedhjen e Sanchez ndoshta të diktuar nga dëshira e Inzaghit për të kërkuar një kundërsulm fitues.

Formacioni i mundshëm i Liverpool:

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Jota, Diaz

Formacioni i mundshëm i Inter:

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Martinez