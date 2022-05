Parisi është vetëm 90 minuta larg Madridit, ndoshta 120. Pas spektaklit të madh të ndeshjes së parë e përfunduar 4-3, Real Madrid dhe Manchester City kthehen në fushë në Santiago Bernabeu për ndeshjen e kthimit gjysëmfinale të Champions League dhe pritshmëritë dhe pritshmëritë e gjithë botës janë shumë të larta: kushdo që kalon përtej do të sfidojë Liverpool, i cili eliminoi Villarreal duke fituar edhe në Spanjë. Një sfidë yjore mes skuadrave më të pasura në botë dhe mes dy trajnerëve më të mirë të historisë, Guardiola ka humbur vetëm një herë në karrierë në Bernabeu, por gjithmonë në gjysmëfinale dhe gjithmonë me Ancelottin në pankinë, kampionin e ri të Spanjës.

“Unë nuk do të flisja për një përmbysje sepse duket se duhet të shkojmë drejt diçkaje të jashtëzakonshme. Fitorja kundër City është e vështirë, por është një kualifikuese e hapur, ata kanë një avantazh të vogël, por ne luajmë në shtëpi dhe kemi shumë besim” ishin fjalët e trajnerit të Blancos në konferencën për shtyp, i cili me qetësinë e tij proverbiale në vigjilje, dukej më i qetë se Guardiola, i cili sa herë që Champions mbërrin në këtë pikë, duket se ka një vështrim pak më të shqetësuar.

“Reali është mbreti i Champions, Champions për këtë klub nuk janë obsesion, por motivim”, tha Ancelotti, i cili në këtë mënyrë e zhvendosi të gjithë presionin mbi kolegun e tij, të “detyruar” të fitojë për shkak të palmaresit të zbrazët të Citizens, pavarësisht investimeve miliardere. Megjithatë, spanjolli, përveç avantazhit të vogël të ndeshjes së parë, do të mund të llogarisë edhe në të kaluarën e tij të ndritshme në Bernabeu: në tetë precedentë në tempullin e Real, Pep ka fituar pesë herë, ka barazuar në dy raste dhe ka humbur vetëm kur ai drejtonte Bayernin, në gjysmëfinalen e ndeshjes së parë të vitit 2014, kur në pankinën e Blancos ishte një fare… Ancelotti.

Krahasuar me ndeshjen e parë, trajneri spanjoll rikuperon një pjesë themelore për futbollin e tij, Cancelo, i cili me siguri do të jetë titullar, qoftë djathtas, apo majtas, do të varet nga zgjedhja e mbrojtësit tjetër (Zinchenko apo Ëalker). Stones, ndryshe nga sa u deklarua nga Guardiola në konferencë, është mes të grumbulluarve, por duhet ta fillojë nga pankina, ndërsa për pjesën tjetër duhet të jetë e njëjta 11-she e ndeshjes së parë. Ancelotti në vend të kësaj rikuperon Casemiron, që mungoi në ndeshjen e parë dhe do ta vendosë në mesfushë me Kroos dhe Modric, ndërsa Valverde duhet të luajë si anësor sulmues i fshehur në 4-3-3 fals të trajnerit italian, i cili në mbrojtje duhet të bëjë pa Alaba (në vend të tij Nacho).

FORMACIONET E MUNDSHME

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Gabriel Jesus. All. Guardiola

ARBITËR: Orsato (Ita)