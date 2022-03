Një vend në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve është në lojë, kur Manchester United të mirëpresë Atletico Madrid në Old Trafford.

Barazimi i vonuar i Anthony Elangas anuloi goditjen e Joao Felix në minutën e shtatë në Madrid, për t’i dhënë Djajve të Kuq një barazim 1-1 në ndeshjen e parë. Të besuarit e Ralf Rangnick do të dalin në fushë me besimin e rritur, pasi trigolëshi perfekt i Cristiano Ronaldos i shtyu ata në një fitore shumë të rëndësishme 3-2 ndaj Tottenham Hotspur në fundjavë. Por Los Rojiblancos, të cilët vijnë nga një seri prej tre fitoresh që nga barazimi i ndeshjes së parë, do të kërkojnë vendin e tyre për një paraqitje të dytë në çerekfinale të Ligës së Kampionëve në tre sezonet e fundit.

MANCHESTER UNITED

Ronaldo e tërhoqi Man United deri në fazën me eleminim direkt të Ligës së Kampionëve, pasi shënoi në pesë ndeshjet hapëse të fazës së grupeve, duke përfshirë golat e vonë fitues kundër Atalantës dhe Villarreal në Old Trafford. Pasi vendosën një rekord anglez për më shumë paraqitje në fazën me eleminim në Champions (19), Djajtë e Kuq po synojnë kualifikimin e tyre të parë në çerekfinale që nga viti 2018/19. Forma e United në Ligën e Kampionëve në Old Trafford nuk duket inkurajuese (6 fitore, 1 barazim, 5 humbje), por ata mbeten të pamposhtur në të tri ndeshjet brenda këtë sezon (F2, B1). Peshat e rënda të Premier League kanë një pjesë të historisë për të sfiduar këtu, pasi u flakën nga kompeticioni nga kundërshtarë spanjollë në katër sezonet e fundit me radhë.

ATLETICO MADRID

Skuadra e Diego Simeones e fitoi besimin në një fazë grupesh të Ligës së Kampionëve emocionale, ku morën një fitore në ndeshjen e 6 në transfertë me Porton për të siguruar kualifikimin. Los Colchoneros konsiderohen si outsider për të arritur në çerekfinale, por spanjollët mund të gjejnë ngushëllim duke ditur se kanë kaluar në 8 më të mirët, në pesë nga tetë fushatat e tyre të fundit të Ligës së Kampionëve. Për të shtuar besimin e Atleticos, është fakti se ata kanë eleminuar kundërshtarët anglezë në nëntë nga 12 ndeshjet e tyre vajtje-ardhje, pavarësisht se u mposhtën nga Chelsea në raundin e 1/8 të sezonit të kaluar. Megjithatë, spanjollët kanë regjistruar vetëm tre fitore në 16 vizitat e tyre në shtëpinë e klubeve angleze në total (7B, 6H), ata ishin të pamposhtur në pesë përplasjet e fundit (F2, D3) përpara se të humbnin ndaj Chelsea sezonin e kaluar.

TË REJAT E SKUADRAVE

Scott McTominay dhe Bruno Fernandes duhej të anashkalonin takimin e Man United me Spurs për shkak të një dëmtimi në pulpë dhe sëmundjes, respektivisht. Siç qëndrojnë gjërat tani, ka të ngjarë që ata ta shikojnë edhe këtë sfidë nga tribuna.

Simeone nuk mund të llogarisë kontributin e Yannick Carrasco të pezulluar, ndërsa Jose Maria Gimenez, Sime Vrsaljko, Matheus Cunha dhe Daniel Wass janë jashtë fushës me dëmtime.

Formacioni i mundshëm i Manchester United:

(4-2-3-1): David de Gea; Diogo Dalot, Harry Maguire, Raphael Varane, Alex Telles; Fred, Scott McTominay; Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.

Formacioni i mundshëm i Atletico Madrid:

(3-5-2): Jan Oblak; Stefan Savic, Felipe, Reinildo; Llorente, Hector Herrera, Koke, Rodrigo De Paul, Renan Lodi; João Félix, Antoine Griezmann.

AJAX – BENFICA

Një barazim vibrues 2-2 në ndeshjen e parë në Lisbonë i jep Ajax dhe Benfica shanse të barabarta për të luajtur në ndeshjen e kthimit të 1/8 së Ligës së Kampionëve në Johan Cruijff Arena. Skuadra e Nelson Verissimos u kundërpërgjigj dy herë në shtëpi për të ruajtur shpresat e tyre për të arritur në çerekfinale të kompeticionit për herë të parë që nga sezoni 2005/06. Portugezët shkojnë në Amsterdam për t’u përballur me kampionët e arratisur të Eredivisie si jo favoritë, megjithëse lëkundjet e fundit në mbrojtje të Ajax mund të frymëzojnë miqtë. Duke filluar me barazimin e ndeshjes së parë në Portugali, djemtë e Erik ten Hag kanë lejuar saktësisht dy gola në katër nga pesë daljet e tyre të fundit në të gjitha garat. Pavarësisht problemeve të fundit në mbrojtje, Ajax është i favorizuar për të kaluar në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve për herë të parë që kur humbi në gjysmëfinalet e sezonit 2018/19.

AJAX

Ajax bëri një shëtitje, në paraqitjen e tyre të 17 në fazën e grupeve në Champions League, duke përfunduar në krye të Grupit E me gjashtë fitore nga gjashtë ndeshje dhe një diferencë mbresëlënëse +15 golash. Lojtarët e Ten Hag kanë shënuar 22 gola këtë sezon të Ligës së Kampionëve, duke barazuar totalin e tyre më të lartë të mëparshëm, me vetëm Bayern Munich (30) që ka shënuar më shumë se ata deri më tani. Megjithatë, Heshtarët janë pa fitore në tetë ndeshjet e tyre të fundit në shtëpi në fazën me eleminim të Champions League (D4, H4) që kur mposhtën Borussia Dortmundin 1-0 në çerekfinalet e sezonit 1995/96. Ajax mund të marrë gjithësesi besim nga seria e fitoreve në shtëpi kundër vizitorëve portugezë, pasi i kanë fituar katër ndeshjet e fundit kundër tyre në Champions League, duke përfshirë një mposhtje 4-2 të Sportingut në ndeshjen e 6 në grupe.

BENFICA

Benfica tashmë ka mposhtur rivalët vendas të Ajax, PSV, në rrugën për të mbërritur në këtë përballje. Për më tepër, Shqiponjat mburren me një rekord mbresëlënës në total në ndeshjet me eleminim direkt me dy takime kundër kundërshtarëve holandezë (7F, 3H), duke përfshirë fitoret në pesë takimet e fundit radhazi. Edhe pse gjigantët portugeze kanë humbur vetëm dy herë në dhjetë ndeshjet e fundit evropiane jashtë Lisbonës, gjashtë nga tetë ndeshjet e mbetura kanë përfunduar në barazim (2F).

TË REJAT E SKUADRAVE

Noussair Mazraoui dhe Brian Brobbey nuk kanë marrë ende dritën jeshile për pjesëmarrjen në këtë sfidë. Sulmuesi kryesor Sebastien Haller është gati të kombinojë me Dusan Tadic, në sulmin me tre lojtarë, pasi shënoi 2+ gola në tre paraqitjet e tij të fundit në Johan Cruijff Arena.

Sa i përket Benficas, Rodrigo Pinho dhe Haris Seferovic mund të duhet të qendrojnë jashtë kësaj përplasje për shkak të dëmtimeve, ndërsa Roman Yaremchuk, Nicolas Otamendi dhe Gilberto janë gati të kthehen në grup.

Formacioni i mundshëm i Ajax:

(4-2-3-1): André Onana; Nicolas Tagliafico, Jurrien Timber, Perr Schuurs, Daley Blind; Edson Alvarez, Davy Klaassen; Antony, Steven Berghuis, Dusan Tadic; Sebastien Haller.

Formacioni i mundshëm i Benfica:

(4-4-2): Odysseas Vlachodimos; Valentino Lazaro, Nicolas Otamendi, Jan Vertonghen, Alejandro Grimaldo; Rafa Silva, Adel Taarabt, Julian Weigl, Everton; Roman Yaremchuk, Darëin Nunez.

