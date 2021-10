Tani që drama mes Mauro Icardi-t dhe Wanda Nara-s duket se ka përfunduar, historia vazhdon të ketë kapituj të rinj.

Nara bëri një postim të hënën mbrëma duke konfirmuar se dyshja ishin pajtuar pasi sulmuesi i Paris Saint-Germain i kishte shkruar asaj një letër, për të cilën ajo thotë se ishte çelësi për ta falur atë dhe për të vendosur t’i jepte një mundësi tjetër.

Tani letra është zbuluar dhe është bërë publike.

“Edhe një herë të tregova gjërat siç të thashë. Kurrë nuk të kam gënjyer apo shpikur gjëra, thjesht kam bërë një gabim të keq. Ti ke nënshkruar gjithçka që ne ëndërronim tetë vite më parë, gjërat që donim të bënim së bashku dhe të ndërtonim një të ardhme së bashku.”

Letra vazhdoi dhe Icardi tregoi sa keq ndihej nga ideja se çifti do të divorcohej.

“Të thashë të kërkosh divorcin, por nga brenda është gjëja më e keqe që mund të më ndodhë”, shtoi Icardi.

“Shpresoj që të kënaqesh me gjithçka tani, por e di që nuk jam njeri i keq. Unë jam një person i mirë dhe të dhashë gjithçka. Gjithashtu, dhe që në minutën e parë kam dhënë jetën time për ata fëmijë për t’i bërë ata të lumtur.Nuk kam nevojë që ta thotë askush sepse e di. Nuk më interesojnë gjërat materiale. Të kam dhënë gjithmonë ato gjëra. Unë jam milioner, por vishem me rroba H&M dhe Amazon. Ti e di mirë këtë.

Si rezultat i gjithë kësaj, unë nuk mund të vazhdoj të duroj keqtrajtimin tënd ndaj meje, neglizhimin tënd ndaj meje. Të gjitha këto dhe më shumë.

Tani, ti do ta bësh këtë, do të shkruash me djem të tjerë. Shpresoj që futbollisti i ardhshëm të jetë një për qind e asaj që isha për ju.

Nuk do ta prisja kurrë nga ti, por unë jam i vërtetë dhe e di që njerëzit ndryshojnë. Faleminderit për gjithçka që ishim. Faleminderit për dy vajzat që më dhe. Faleminderit që më dhe mbështetjen që kisha nevojë dhe me fal qe humba gjithcka per nje gabim.

Shpresoj të jesh e lumtur, e meriton, edhe nëse nuk e gjen pranë meje”, shkruhet në letrën që Icardi i dërgoi Wanda-s.