1. Mos u regjistroni për çdo platformë sociale

Ju duhet të njihni platformat sociale të cilat përbëhen nga një densitet i mirë i klientëve tuaj të synuar dhe të interesuar. Kjo do t’ju ndihmojë të përqëndroheni në platformat që ju japin rezultate të shkëlqyera. Pra, shmangni angazhimin në çdo kanal tjetër dhe të shpenzoni energjitë tuaja në vende të papërshtatshme.

2. Mos u tregoni personal apo politik në mediat sociale

Është shumë joshëse të shkruani pikëpamjet tuaja personale për një ngjarje apo dukuri të veçantë që vëzhgoni në çështjet aktuale të botës. Megjithatë, është gjëja më e mençur të rezervoni mendimet tuaja për çështje të tilla kur jeni të përfshirë në promovimin e biznesit dhe markës tuaj. Të qenit i matur në lidhje me vizionin tuaj është më e sigurta që mund të bëni nga ftimi i çdo lloj polemike ose mospëlqimi nga klientët tuaj që nuk ndajnë një pikëpamje të përbashkët me ju.

3. Shmangni postimet e tepërta në rrjetet sociale

Ju nuk dëshironi të postoni gjëra nga të cilat klientët tuaj mund të zmbrapsen. Për më tepër, postimi i së njëjtës përmbajtje ose postimi shumë i shpeshtë gjithashtu mund të largojë audiencën tuaj që t’ju ndjekë. Kjo jo vetëm që paraqet një qasje të keqe, por gjithashtu jep një perceptim të pasigurtë për biznesin tuaj.

4. Mbani larg spammers

Postuesit e padëshiruar mund të pengojnë në masë të madhe mënyrën se si punoni. Pra, mbani një sy te spammers, të cilët ndonjëherë mund të paraqiten si klientë dhe t’ju japin një rezultat të shtrembëruar.

5. Harroni të bëni modifikimet e duhura

Gabimet e shtypit ndodhin gjatë gjithë kohës dhe për të gjithë. Por, mos korrigjimi i tyre mund të jetë një gabim. Kur merrni kaq shumë masa për t’u bërë përshtypje klientëve tuaj, nuk dëshironi ta lini këtë gur pa lëvizur. Sapo të keni dalluar gabimet tuaja gramatikore ose gabimet kontekstuale, do të ishte mirë të bëni një postim në lidhje me modifikimet që keni bërë. Kjo është për t’i bërë të ditur klientëve tuaj se ju e pranoni gabimin tuaj dhe se kërkoni falje për këtë. Në përgjithësi, ajo paraqet një pamje të rregullt tuajën dhe të biznesit, në tërësi.

6. Marketing pa strategji

Çdo detyrë e ndërmarrë pa një plan mund të përfundojë në një fatkeqësi. Kur synoni rezultate më të mëdha, do t’ju kërkohet të vizatoni një skicë të detajuar se si do të formohet e gjithë gjëja. Pra, mbani gjithmonë një strategji përpara se të ndërhyni për të bërë hapin e madh.

7. Injorimi i komenteve

Kur jeni në procesin e ndërtimit të markës, klientët tuaj fillojnë të lidhen edhe me markën tuaj. Shpesh, ata do të jenë të shpejtë për t’ju ofruar atë që ata mendojnë. Në këtë pikë, duhet të jeni gati për vlerësim, si dhe për kritika. Ashtu si ju tregoni lumturi kur klienti juaj ju tregon vlerësim, ju duhet të pranoni edhe reagimet e tyre negative. Kjo do të forcojë lidhjen tuaj me ta dhe do t’i lërë klientët të mendojnë se mendimi i tyre ka rëndësi në skemën tuaj./bm/