A do të paguanit për parë përmbajtje në Instagram? Pronari i platformës së mediave sociale mendon se ju mundeni.

Kompania Meta po prezanton një program pilot që lejon një grup të vogël krijuesish testues të ofrojnë abonime për përmbajtje ekskluzive në Instagram live dhe story.

Ata mund të paguajnë deri nga 99 cent deri në 100 dollarë në muaj.

Për momentin, të gjitha paratë do t’i marrin krijuesit e materialit, por Meta, që gjithashtu ka në pronësi Facebook, do të nisë të marrë pjesën e vet, duke nisur nga viti i ardhshëm. CEO, Mark Zuckerberg, thotë se kompania nuk do t’u mbajë krijuesve më shumë se 30%.

Instagram nuk është e vetmja platformë sociale që ka eksperimentuar me abonimet me pagesë. Prej disa muajsh tashmë, edhe Twitter ka krijuar një opsion që krijuesit të marrin deri në 10 dollarë për materiale ekskluzive.

Platforma më e njohur sociale që ofron këtë lloj shërbimi është OnlyFans, ku krijuesit postojnë shpesh edhe foto dhe video vetëm për të rritur.