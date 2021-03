Një kaos i vërtetë po ndodh rreth Florian Kamberit. Sulmuesi është njoftuar i dëmtuar dhe i pamundur për të luajtur në ndeshjen e nesërme kundër San Marinos nga një komunikatë për shtyp e

Federatës Shqiptare të Futbollit. Përtej lajmërimit të institucionit që drejton futbollin në vend, janë ngritur dyshime për një largim demostrativ të Kamberit, i nervozuar sipas disa mediave nga fakti i mos aktivizimit në ndeshjen kundër Anglisë.

Ka shkuar edhe më larg Panorama Sport duke aluduar se lojtari është hequr nga formacioni bashkë me Dokën pak para ndeshjes, gjë që nuk është kapërcyer nga sulmuesi, që rrezikon të bëhet një përsëritje e çështjes “Grezda”, i cili nuk preferohet nga trajneri Edi Reja.

Ndërkohë, situata është kontradiktore me atë që raportojnë ata që i qendrojnë këtij lajmi konspirativ. Nga San Marino, raportimet e RTSH Sport që ndjekin kombëtaren në këtë transfertë, bëjnë të ditur se lojtari nuk është larguar nga qendra e grumbullimit, por ka kryer vetëm një seancë fizioterapie, bashkë me Odise Roshin, për të rikuperuar sa më shpejt dëmtimin fizik.

Dëmtim apo nervozizëm i Florian Kamberit, mbetet për tu parë në momentin kur situata është rrethuar me shumë ose, apo nëse. E sigurtë është se, nëse bëhet fjalë për reagim demonstrativ për mos prezencën e tij në formacion, qoftë edhe i hequr prej tij në momentin e fundit, sulmuesi do të vazhdojë të mos ketë asnjë minutë të luajtur me Shqipërinë…