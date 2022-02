Celtic nuk e kishte mësuar mësimin nga leksioni që Bodoe/Glimt i pati dhënë Romës së Mourinhos dhe del i turpëruar edhe vetë nga sfida me norvegjezët në playoff të Conference League. Nuk ka probleme për skuadrat e tjera pretendente, me Leicester e Marseille që sigurojnë fitore me peshë për kualifikimin, ashtu si edhe Partizani i Beogradit që shkoi të fitonte në transfertën e Pragës.

Espejord që në minutën e 7 dhe Pellegrino në minutën e 55 shënuan dy gola që tronditën Celtic në shtëpi, i befasuar nga Bodoe/Glimt që kishte dhënë prova edhe kundër Romës këtë edicion. E megjithatë, skocezët u futën në lojë 11 minuta nga fundit me golin e Maeda, por lejuan pas vetëm dy minutash golin e Vetlesen, që mund të peshojë shumë në kthim. Për Leicester nuk kishte vështirësi të kalonte modestët e Randers, por pas golit të Ndidi, barazimi i Hammershoej-Mistrati u duk se komplikoi situatën. Diferencën Foxes e bënë në pjesën e dytë, kur Barnes (49′), Daka (55′) dhe Dewsbury-Hall (74′) fiksuan pokerin anglez.

Përgjigjet edhe Marseillë në Velodrome me një 3-1 kundër Qarabag. Francezët e zgjidhën që në pjesën e parë me dygolëshin e Milik. Polaku shënoi në minutën e 41 dhe 44, ndërsa Malinowski i dha pak shpresë azerëve në të 85, përpara se Dimitri Payet të fiksonte trisin në shtesë. Në Pragë, Sparta iu dorëzua golit të Menig në minutën e 78, pavarësisht se gjërat do të vendosen pas shtatë ditësh në Beograd.

Knockout Round Play-offs Europa Conference League

Celtic 1-3 Bodoe/Glimt

Leicester City 4-1 Randers FC

Marseille 3-1 Qarabag FK

Sparta Prague 0-1 Partizan Beograd