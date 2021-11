Alban Bushi mund të marrë frymë qetësisht. Në dispozicion të tij është kthyer sërisht Ernest Muçi. Sulmuesi i Legia Varshavë, që vetëm një ditë më parë kaloi nën urdhërat e Rejas, që ia mori pikërisht Bushit, ka kuptuar vështirësitë e teknikut të U21 pas dëmtimit të Tedi Carës. Departementi i Komunikimit në FSHF bën me dije se grupit të kuqezinjve i është ribashkuar futbollisti i Legias së Varshavës, Ernest Muçi, i cili kaloi ditën e hënë në grumbullimin e Kombëtares A.

Pas dëmtimit të Tedi Carës, stafi kuqezi vendosi të thërriste sërish në ekip sulmuesin Muçi, pas diskutimit me stafin e Kombëtares A. Kështu, Ernest Muçi ka qenë pjesë e stërvitjes së pasdites dhe do të jetë një ndihmë për dy ndeshjet e rëndësishme në kuadër të eliminatoreve të Kampionatit Europian që Shpresat do të luajnë kundër Sllovenisë dhe Kosovës.

Shqipëria U-21 po vazhdon përgatitjet intensive në prag të sfidave të rëndësishme që do të luajë në transfertë ndaj Sllovenisë më 12 nëntor dhe Kosovës më 16 nëntor. Skuadra e drejtuar nga Alban Bushi ka zhvilluar ditën e sotme edhe stërvitjen e fundit përpara nisjes në Slloveni, ku do të luajë edhe ndeshjen e parë ditën e shtunë.