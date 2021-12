Britney Spears dëshiron që dita e saj e dasmës të jetë perfektë dhe kjo do të thotë se anëtarët e famshëm të familjes së saj nuk do të jenë në ceremoni.

Ikona 40-vjeçare e muzikës pop nuk ka në plan të ftojë asnjë nga familja e saj, duke përfshirë babanë Jamie Spears dhe nënën Lynne Spears, tha një burim për Us Weekly të mërkurën. Edhe pse prindërit dhe vëllezërit e saj, Jamie-Lynn dhe Bryan, janë gjithashtu jashtë listës së të ftuarve, këngëtarja ka ende kohë të ndryshojë mendjen para ditës së madhe me të fejuarin Sam Asghari.

“Britney mezi pret të martohet dhe të fillojë vërtetë jetën e saj”, ka thënë burimi. “Ata tashmë kanë filluar të planifikojnë dhe ajo është shumë e lumtur që më në fund merr këto vendime”.

Nuk është e qartë nëse do të organizojë një festë të madhe apo një ceremoni intime, por për momentin do të jetë pa familje. “Për momentin, asnjë nga familja e saj nuk do të jetë i ftuar në dasmë”, shtoi burimi.