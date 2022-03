Britney Spears thuhet se është duke punuar në muzikë të re pas një pushimi gjashtë vjeçar, pas publikimit të albumit të saj të fundit “Glory” në vitin 2016.

Ndërsa, një burim për The Sun tha se ylli i popit 40-vjeçar nuk po i bën presion vetes për të nxjerrë menjëherë një album apo ndonjë gjë tjetër dhe se ekipi i saj ka filluar t’i vërë në pah perspektivat e muzikës së re.

“Disa njerëz me të cilët ajo ndihet rehat duke punuar janë kontaktuar dhe pyetur nëse do të dëshironin të punonin sërish në muzikë me Britneyn dhe të gjithë duken shumë të etur për t’u përfshirë”, tha një burim për median.

“Ajo ka kaluar disa vite tepër të vështira, por thellë brenda saj i pëlqen të bëjë muzikë dhe të performojë, kështu që të ketë një muzikë të re mund ta ndihmojë me të vërtetë të kthejë një fletë të re”, shtoi ky burim.

Në dhjetor, ajo ngacmoi muzikë të re pasi kaloi ‘një pauzë pune të pacaktuar’ në fillim të 2019-ës pasi përfundoi performancat e saj në Las Vegas.

Ndërsa reflektonte për përfundimin e konservatorit të saj 13-vjeçar në atë kohë, Spears tha se mësoi se duhej të ishte tifoze e vetës, shkruan DailyMail.

“Zoti e di që ata nuk ishin… kështu që unë thjesht lexova për veten. Kjo është ajo që gjeta: Ikona pop me shumë platinum, fituese e çmimit Grammy, Britney Spears është një nga artistet më të suksesshme dhe më të famshme në historinë e pop-it me afro 100 milionë disqe të shitura në mbarë botën”, kishte thënë nëna e dy fëmijëve duke folur për veten.

Ajo vazhdoi t’u kujtojë ndjekësve të saj se ka ‘33.6 milionë albume në SHBA dhe renditet si artistja e 18-të e albumeve më të shitura në epokën e Nielsen’.

Të dielën (20 mars), ajo postoi një kolazh fotografish nga një udhëtim i fundit në Hawaii.

“Kthim në këtë vend parajsë në tokë. Një vend kaq magjik!!”, ka shkruar Britney sipër imazheve.