Duke filluar nga 1 Tetori, qytetarët e Bashkimit Europian nuk do të mund të udhëtojnë më në Britani vetëm me kartat e identitetit. Kjo është një masë e parashikuar në marrëveshjen e Brexit dhe, sipas ministrit të brendshëm Priti Patel, qëllimi është kontrolli i kufijve dhe parandalimi i hyrjes së kriminelëve në vend me dokumente të falsifikuara.Për më tepër, nga e hëna, 4 tetor hyrja në Angli është lehtësuar për ata që do të udhëtojnë nga jashtë. Para së gjithash, sistemi me tre zona të kuqe-portokalli, jeshile, i cili është imponuar për shkak të pandemisë, është shfuqizuar dhe rendit secilin vend sipas situatës së tij epidemiologjike.

Por është ende e nevojshme të plotësohet dokumenti PLF, certifikata e vaksinimit si dhe një test tjetër që do të kryhet ditën e dytë të mbërritjes së tyre. Por testi nga mesi i tetorit pritet të bëhet shumë më i lirë dhe madje të blihet në supermarkete, sipas burimeve qeveritare.