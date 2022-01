Greqia nuk gjen qetësi. Ndërsa në pesëmbëdhjetë minuta janë regjistruar tri tërmete.

Instituti Sizmiologjik Euro-Mesdhetar fillimisht regjistroi lëkundje 3.8 të shkallës Rihter në Heraklion të Kretës.

Lëkundjet sizmike u regjistruan 12 km në lindje të Heraklionit , me një thellësi 5 km.

Një tjetër tërmet u regjistruar me magnitudë 3.6 dhe në orën 15:05 (me orën vendase), Gjeodinamika regjistroi një tjetër lëkundje me madhësi 3.5 të shkallës Rihter.

Sipas autoriteteve të tre tërmetet ishin me qendër në lindje të Heraklion, ndërsa nuk është raportuar për dëme, por lëkundjet kanë shkaktuar panik tek qytetarët.