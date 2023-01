Brazili i jep sot lamtumirën heroit të saj, Pele. Në Santos, në stadiumin Urbano Caldeira (por i thirrur nga të gjithë Vila Belmiro), do të zhvillohet ceremonia mortore për O’Rey. Legjenda braziliane e futbollit u nda nga jeta në 29 dhjetorin e kaluar në moshën 82-vjeçare. Ceremonia do të fillojë në orën 10 me orën lokale (14:00 në Shqipëri) në vendin që vetë Pele e kishte kërkuar për t’i dhënë lamtumirën tifozëve të tij. Priten radhë të gjata për të gjitha 24 orët në të cilat impianti do të qëndrojë i hapur.

Arkivoli do të transportohet nga spitali izraelit ‘Albert Einstein’ direkt në stadium dhe do të vendoset në qendër të fushës. Funerali do të bëhet të martën dhe do të paraprihet nga një procesion nëpër rrugët e Santos. Trupi më pas do të vendoset në Nekropolin Ekumenik Memorial. E gjitha pas një ceremonie private të rezervuar për familjen. Arkivoli i tre herë kampionit të botës do të vendoset në rrethin qendror të fushës, pasi të kalojë nëpër rrugët e Santos dhe të kalojë edhe para shtëpisë së nënës së tij 100-vjeçare, Celeste. Në ceremoninë e varrimit do të marrin pjesë vetëm familjarët.

Në ceremoni do të marrin pjesë Gianni Infantino (President i FIFA-s) dhe Lula Da Silva (Presidenti i Brazilit). Nuk është e sigurt prezenca e Neymar, edhe pse ishte i skualifikuar për ndeshjen e djeshme të Paris Saint-Germain.