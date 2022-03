Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë Josep Borrell ndodhet gjatë një vizite zyrtare në Tiranë dhe pasi ka zhvilluar një takim me kryeministrin Edi Rama ka dalë në një konferencë për mediet. Kryeministri Rama ku u diskutua kriza ekonomike dhe sanksionet kundër Rusisë.

Gjatë fjalës së tij, Borrell konfirmoi se Bashkimi Europian do të miratojë paketën e katërt të sanksioneve ndaj Rusisë të cilat sipas tij do të godasin edhe më fort ekonominë dhe tregtinë e mallrave ruse. Gjithashtu, Borrell ngjashëm me retorikën njësoj si Rama deklaroi se rritja e çmimeve të naftës dhe produkteve ushqimore është globale për shkak të luftës.