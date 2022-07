Ende pa u mbushur 24 orë nga mbledhja e fundit, Bordi i Transparencës, ka vendosur që të ndryshojë sërish çmimin e karburanteve në vendin tone. Në njoftimin e fundit të Bordit thuhet se një litër naftë do të tregtohet për 243 lekë nga 252 lekë që ishte nga vendimi i të martës. Çmimi i benzinës është ulur me 12 lekë.

Benzina do të shitet me 229 Lekë për litër nga 241 lekë për litër, ndërsa gazi me 81 lekë për litër. Këto çmime do të hyjnë në fuqi pasditen e sotme në orën 18:00.