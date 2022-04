Që prej ditës së sotme në orën 18:00, nafta dhe benzina do të blihen më lirë se dje. Bordi i Transparencës i mbledhur në datë 6 Prill 2022 vendosi që nafta të shitet me 228 lekë/litër, benzina me 208 lekë/litër ndërsa çmimi i gazit mbetet i pandryshueshëm me 115 lekë/litër.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Bordi i Transparencës po monitoron ecurinë e bursave dhe paralajmëron për pezullimin e aktivitetit të pikave të karburantit që nuk respektojnë vendosin çmimet e ndryshuara të hidrokarbureve.

Vendimi i Bordit të Transparencës për tregtimin me shumicë:

216 Lekë/litri për gazoilin;

196 Lekë/litri për benzinën;

103 Lekë/litri për gazit të lëngshëm të naftës.

Vendimi i Bordit të Transparencës për tregtimin me pakicë:

228 Lekë/litri për gazoilin;

208 Lekë/litri për benzinën;

115 Lekë /litri për gazit të lëngshëm të naftës.*( çmimi i shitjes për gazin e lëngshëm të automjeteve do jetë çmimi i furnizimit në stacionet e furnizimit në pikat e karburanteve, ndërkohë që në pikat e tjera për konsumatorët familjarë dhe industrial çmimi nuk duhet të përfshijë akcizën).